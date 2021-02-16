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    Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı, sağlıkçılar hastaya yaya ulaştı

    Hasta almaya giden ambulans,kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yolu açmasıyla ilerleyen sağlık görevlileri, yaya olarak hastaya ulaştı. Hasta 300 metre sedyeyle taşındı.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:10
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    Sultangazi'de ambulans karlı yolda kaldı, sağlıkçılar hastaya yaya ulaştı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi 1437. Sokak'ta, bir süre önce kalçasından ameliyat olan Sati Kılıç (50) evinde rahatsızlandı.

    Sati Kılıç'ın oğlu İsmail Kılıç, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gitmeye çalışan 112 ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    300 METRE SEDYEYLE TAŞINDI

    İtfaiye ekiplerinin yolun bir kısmını açmasıyla ilerleyen sağlık görevlileri, yaya olarak hastaya ulaştı.

    Sağlık görevlileri tarafından yaklaşık 300 metre sedyeyle taşınan hasta Sati Kılıç, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

    Sati Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi de ambulans karlı yolda kaldı, sağlıkçılar hastaya yaya ulaştı #1

    "KAR NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜREMEDİM"

    Hasta olan Sati Kılıç'ın oğlu İsmail Kılıç, "Ameliyat olmuştu annem. Kar nedeniyle hastaneye kendim götüremediğim için sağlık ekiplerinden yardım istedim. Sağ olsun onlar da yardımcı oldular." dedi.

    Sultangazi de ambulans karlı yolda kaldı, sağlıkçılar hastaya yaya ulaştı #2

    Sultangazi de ambulans karlı yolda kaldı, sağlıkçılar hastaya yaya ulaştı #3

    Sultangazi de ambulans karlı yolda kaldı, sağlıkçılar hastaya yaya ulaştı #4

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