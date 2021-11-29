Dün gece saatlerinde yağan çamurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşarken, çamurla kaplı araçlarını görenler şoke oldu.

İstanbul, haftanın ilk gününe lodosla başladı.

Kentteki rüzgarlı havanın beraberinde sabah evinden çıkan vatandaşlar, araçlarına binmek istediğinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

ÇAMUR YAĞINCA ARAÇLAR KİRLENDİ

Sultangazi'de sabah saatlerinde hafif şiddetli yağan yağmur, havada bulunan toz bulutları nedeni ile kendini çamur şeklinde gösterdi. Çamur ile kaplı araçlarını gören vatandaşlar, ellerine aldıkları bezler ile far ve camlarını temizlemek zorunda kaldı.

Sultangazi'de çamur yağdı ViDEO

"NORMAL OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ"

Şener Morkoç isimli araç sahibi, "Sabah kalktım hava ılımandı, bugün hava güzel olacak dedik arabanın başına geldiğimde ise tepeden tırnağa çamurdu. Siyah renk olması sebebiyle normal bir şey olarak gördüm fakat daha sonra montumu kontrol ettim dikkat ederseniz her tarafta çamurlar var şu an. Arabayı yıkıyoruz siliyoruz halen çamur devam ediyor şu zamanda, bunun normal olup olmadığını bilmiyorum ama biz gerçekten çok şaşırdık." dedi.





"ÇOK YAŞADIĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİL"

Mehmet Bozdemir isimli vatandaş ise, "Sabah işe gelmek için çıktım, biraz çamur vardı ama fazla değildi iş yerime geldim tekrar çıktığımda ise bayağı farklılık vardı camları sildim ama silme ile olmuyor her tarafı sapsarı çamur gibi. Hava yağmurlu fırtına kopacak gibi ama öyle bir şey de yok. Değişik bir durum, bu çok yaşadığımız bir şey değil ama bugün daha fazlasını hissettik." şeklinde konuştu.

ÇAMUR YAĞMAYA DEVAM ETTİ

Metin Öner ise, "Sabah aracımla çıkıp iş yerime geldiğim zaman bir baktım aracın üzerine olduğu gibi çamur yağmış sildim baktım daha sonra yine çamur yağdı olduğu gibi öyle bıraktım. Bugün lodoslu bir hava var esintili bayağı bir sert." diye konuştu.