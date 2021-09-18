Sultangazi'de fırtına nedeniyle çatılar uçtu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinin Yayla Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü ve elektrik kesildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı neticesinde İstanbul'da beklenengök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Sağanak yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Fırtınadan etkilenen ilçelerden biri de Sultangazi oldu.

Yayla Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, fırtınanın etkisiyle mahallede çok sayıda evin çatısı uçarken, bir gecekondunun da çatısı çöktü, sokaklarda bulunan araçlar da zarar gördü.

ELEKTRİK KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşananlar sonrası mahallenin elektriği de kesildi.

Fırtına sırasında mahalleliler korku dolu anlar yaşarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekiplerin mahallede çalışmaları sürüyor.

Sultangazi'de fırtına çatıları uçurdu VİDEO





















