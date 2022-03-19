Sultangazi’de yaşlı kadının tüm örgülerini satın aldı

Bir genç, soğuk havada el emeği örgülerini satmaya çalışan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın alarak yürekleri ısıttı.

İstanbul Sultangazi’de yüreklere adeta su serpen bir olay yaşandı.

Kar yağışının da etkili olduğu soğuk havada el emeği örgülerini satmaya çalışan yaşlı kadını fark edince yanına gidip tanıştı.

HEPSİNİ SATIN ALDI

Kadınla bir süre sohbet eden genç, kadının üşüdüğünü fark edince sattığı eşyaları 300 TL karşılığında satın aldı.

Hemşehri çıkan genç ve yaşlı kadın arasında geçen diyalog ise yüzleri tebessüm ettiren sahnelere neden oldu.

Soğuk havada çorap satan kadının tüm ürünlerini satın aldı VİDEO