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    Sultangazi'de yavrusu ölen kedi, başından ayrılmadı

    Otomobil çarpması sonucu yavrusu ölen anne kedi, yavrusunun başından dakikalarca ayrılmadı.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 11:24
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    Sultangazi'de yavrusu ölen kedi, başından ayrılmadı

    İstanbul Sultangazi'ye bağlı İsmetpaşa Mahallesi 75 Sokak'ta bir araç, yoldan geçen yavru kediye çarptı.

    Yavrusunun hareketsiz bir şekilde gören anne kedi, usulca yanına yaklaşarak koklamaya başladı.

    YAVRUSUNU BIRAKMADI

    Zaman zaman yavrusunu yalayan anne kedi, diğer yavrularıyla birlikte dakikalarca ölen yavrusunun başından ayrılmadı.

    Sultangazi'de yavrusu ölen kedi, başından ayrılmadı VİDEO

    AĞZIYLA ALIP GÖZDEN KAYBOLDU

    Anna kedi, daha sonra yavrusunu bulunduğu yerden ağzıyla alıp gözlerden kayboldu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Anne kedinin yürek burkan görüntüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultangazi de yavrusu ölen kedi, başından ayrılmadı #1

    Sultangazi de yavrusu ölen kedi, başından ayrılmadı #2

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