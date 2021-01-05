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- Sultangazi'de yavrusu ölen kedi, başından ayrılmadı
Sultangazi'de yavrusu ölen kedi, başından ayrılmadı
Otomobil çarpması sonucu yavrusu ölen anne kedi, yavrusunun başından dakikalarca ayrılmadı.
- DHA
- 05.01.2021 - 10:55
- Güncelleme : 05.01.2021 - 11:24
İstanbul Sultangazi'ye bağlı İsmetpaşa Mahallesi 75 Sokak'ta bir araç, yoldan geçen yavru kediye çarptı.
Yavrusunun hareketsiz bir şekilde gören anne kedi, usulca yanına yaklaşarak koklamaya başladı.
YAVRUSUNU BIRAKMADI
Zaman zaman yavrusunu yalayan anne kedi, diğer yavrularıyla birlikte dakikalarca ölen yavrusunun başından ayrılmadı.
Sultangazi'de yavrusu ölen kedi, başından ayrılmadı VİDEO
AĞZIYLA ALIP GÖZDEN KAYBOLDU
Anna kedi, daha sonra yavrusunu bulunduğu yerden ağzıyla alıp gözlerden kayboldu.
KAMERAYA YANSIDI
Anne kedinin yürek burkan görüntüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.