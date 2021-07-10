Suluada'ya ziyaretçi akını

Adada eşsiz manzaranın tadını çıkaran turistler, berrak suda eğlenmeyi de ihmal etmiyor.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Sahili açıklarındaki Suluada, ziyaretçilerini büyülüyor.

Yerleşimin bulunmadığı adaya teknelerle ulaşan yerli ve yabancı turistler, turkuaz renkli berrak suyun ve bembeyaz kumların tadını çıkarıyor.

ULAŞIM TEKNE TURUYLA YAPILIYOR

Tatilciler, sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada'da güzel havayı fırsat bilerek kumsalda güneşlenmenin keyfini yaşıyor.

Eşsiz manzara eşliğinde adaya gidenlere zaman zaman yunus sürüleri de eşlik ediyor.

MALDİVLER'E BENZETİLİYOR

Adayı, başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden yaz boyunca her gün teknelerle çok sayıda tatilci ziyaret ediyor.

Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumulu ve turkuaz suyuyla iki plajıyla Maldivlere benzetilen ada, manzarasıyla da görenleri hayran bırakıyor.

Adaya çıkanlar bu eşsiz plajlarda yüzüyor, ada manzarasında fotoğraf çektiriyor.

ADADA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORLAR

Saatlerce adada vakit geçiren tatilciler, adanın ortasında bulunan, kayalıkların altından yüzerek diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaraya da yoğun ilgi gösteriyor.

Tur tekneleri mağara önünde 15'er dakikalık molalar vererek tatilcilere fotoğraf çektirme imkanı sunuyor.

Gelidonya Feneri Burnu'na yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan Suluada'nın uzunluğu yaklaşık 1200 metre.