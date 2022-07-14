Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı'nı ziyaret etti. Tarihi mekanı görmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturup saatlerce sıra bekledi.

Türkiye'nin önemli tarihi ve inanç mekanlarından biri olan Sümela Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ eteklerinde bulunuyor.

6 yıl süren restorasyonun ardından 1 Mayıs'ta ziyarete açılan Sümela Manastırı, bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların akınına uğruyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi mekanı görmek için Altındere Vadisi Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, araçlarını otoparklara 15 TL karşılığında bırakıyor.

Araçlarından inenler minibüsle yolculuğuna devam ediyor

Bu sırada görevliler ile ziyaretçiler arasında zaman zaman tartışmalar olurken sıraya girenler, kişi başı 14 TL vererek bindikleri minibüslerle 2 kilometre mesafedeki manastıra taşınıyor. Minibüsten inenler, orman içi yoldan 300 metrelik patikayı takip ederek manastırın girişine ulaşıyor.

Sümela Manastırı bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Giriş için uzun kuyruklar oluşuyor

Burada müze kartı olanlar kısa süre bekleyerek manastırı ziyaret edebiliyor ancak kartı olmayanlar ise kartı almak ya da kişi başı 125 TL olan giriş ücretini ödemek için tek gişe önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Merdivenlerde de sıraya girliyor

Buradaki işlemlerini tamamlayanlar, bu kez de manastıra girebilmek için merdivenlerde sıraya giriyor.

Dönüş için tekrar minibüse biniliyor

Ziyaretin ardından patika yoldan araç yoluna inenler, otoparka ulaşmak için dönüş sırasına giriyor. Tekrar minibüslere binenler otoparka taşınıyor.

DHA'nın haberine göre; yaşanan bu durum sonrasında ziyaretçiler, yoğunluk nedeniyle gişe ve minibüslerin yetersiz kaldığını belirterek tepki gösterdi.

"Çok yoğunluk var"

Kalabalık nedeniyle çok sıra beklediğini söyleyen Bülent Türkan, "Hem aşağıda hem yukarıda çok sıra bekledik. Çok yoğunluk var ama her şeye rağmen manastırı görmek güzeldi." dedi.

"Müze kartsız girmek zor"

Murat Yılmaz ise "Bilet gişesinde kaos var. Önlem alınmamış. Çok fazla bekledik. Müze kartsız girmek zor. Bu kartı almak da çok zor. Gelirken ve giderken çok dolmuş sırası bekledik. Daha iyi bir organizasyon yapılabilirdi." diye konuştu.

"Ziyaret çok pahalıya mal oldu"

Sevim Güllü de "Manastır için çok sırada bekledik. Ziyaret çok pahalıya mal oldu. Otopark, minibüs, giriş ücreti çok pahalı. Uzun süredir de sırada bekledik." dedi.

"Yorucu oldu ama değdi"

Leyla Eskiocak "Manastır ziyaretimiz sırada beklemekle geçti." derken, Çağla Eskiocak da "Bizim için yorucu oldu ama değdi. Manastırı görmek çok güzeldi." diye konuştu.

"2,5 saatte manastıra çıkabildik"

Tur rehberi Hamdi Yılmaz ise "Sümela Manastırı, tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bayram tatili dolayısıyla kalabalık var. 2,5 saatte manastıra çıkabildik." dedi.

























