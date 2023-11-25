Sungurlu'da 1,5 yaşındaki İbrahim Çalış SMA ile savaşıyor Sungurlu ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki SMA hastası minik Yusuf Eren, gen tedavisine ulaşabilmek için hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

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SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin çocukları İbrahim bebek için süre azalıyor.

Çorumlu inşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Çalış, henüz 10 aylıkken ‘SMA 2’ hastalığı teşhisi konuldu.

Genetik bir kas hastalığı olan, omurilikteki sinir hareket hücrelerini etkileyerek hastanın kaslarının günden güne erimesiyle sonuçlanan ve halk arasında ‘Gevşek Bebek Sendromu’ olarak bilinen SMA hastalığı nedeniyle İbrahim’de sıkıntılar baş göstermeye başladı.

Destek bekliyor

Çorumlu ailenin çocuğu olan minik İbrahim desteklerinizi bekliyor. İbrahim Çalış 03 Ocak 2022 doğumlu ve SMA ölümcül kas hastası.

SMA hastası olan İbrahim Çalış’ın ailesi, Çorum’da kurum ve kuruluşları, siyasi parti yöneticilerini ziyaret ederek destek istedi.

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