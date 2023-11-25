Sungurlu'da 1,5 yaşındaki İbrahim Çalış SMA ile savaşıyor

SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulan Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin çocukları İbrahim bebek için süre azalıyor.
Çorumlu inşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Çalış, henüz 10 aylıkken ‘SMA 2’ hastalığı teşhisi konuldu.
Genetik bir kas hastalığı olan, omurilikteki sinir hareket hücrelerini etkileyerek hastanın kaslarının günden güne erimesiyle sonuçlanan ve halk arasında ‘Gevşek Bebek Sendromu’ olarak bilinen SMA hastalığı nedeniyle İbrahim’de sıkıntılar baş göstermeye başladı.
Destek bekliyor
Çorumlu ailenin çocuğu olan minik İbrahim desteklerinizi bekliyor. İbrahim Çalış 03 Ocak 2022 doğumlu ve SMA ölümcül kas hastası.
SMA hastası olan İbrahim Çalış’ın ailesi, Çorum’da kurum ve kuruluşları, siyasi parti yöneticilerini ziyaret ederek destek istedi.
"İznin bitmesine sayılı günler kaldı"
İbrahim'in ilk valilik izninin bitmesine günler kaldı. Her geçen takvim yaprağı İbrahim’den bir kas kaybı götürüyor. Vatandaşlarımızın desteğiyle kampanyamız bugün bitebilir. Saygıdeğer hemşerilerime de bugüne kadar yaptıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum.
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