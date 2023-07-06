Sungurlu'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini iyiden iyiye hissettirirken, Çorum'un Sungurlu ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.

İHA

Yaz sıcaklıkları vatandaşları bunaltmaya başladı.

Özellikle 3 ve 4 Temmuz'da dünya adeta kavruldu. Öyle ki bu iki gün bu zamana kadarki en sıcak gün ilan edildi.

Tüm yurtta etkili olan sıcak hava, gözleri termometrelere çevirdi..

Sungurlu'da sıcaklık 40 dereceyi gördü

Çorum'un Sungurlu ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan termometre saat 16.00 itibarıyla 40 dereceyi gösterdi.

İnsanlar giysileriyle başlarını örterek güneşten korunmaya çalıştı.

Sıcak hava nedeniyle su satışları ise ciddi oranda arttı.