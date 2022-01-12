Sunucu Tuba Kavak 2022 Hedeflerini Açıkladı

Başarılı sunucu Tuba Kavak, 2022 yılında televizyonla ilgili hedefleri ve bu konudaki düşüncelerini anlattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sunucu Tuba Kavak, “Başarılı insanların nasıl başarılı olduklarını izleyicilerime sunmak istiyorum. Biliyorsunuz gündüz kuşağı programları insanların psikolojisini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu tarz programları sevmiyorum. İnsanların hayata çok daha güzel bakabilmesi için farklı programlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Benim de 2022 yılındaki hedefim tam olarak da bu. Çevremizde başarılarıyla göz dolduran, dikkatleri üzerine çeken insanlar var. Başarılı insanların nasıl başarı olduklarını izleyicilerime sunmak istiyorum. Böylelikle insanlar başkalarının hayatlarına özenmek yerine başarılı olmanın yöntemlerini öğrenmeye çalışacaktır. Bu ise başarılı olmayı hedefleyen, iletişim kuvvetli insanların ön planda yer almasını sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.

“Başarılı İnsanların Nasıl Başarılı Olduklarını İzleyicilerime Sunacağım!”

Açıklamalarını sürdüren Tuba Kavak, başarılı insanlara odaklamanın önemli olduğunu “Başarılı insanlar, ne yapmaları ve nasıl yapmaları gerektiğini biliyor. Belirli bir sistemleri olduğu için bu sistem dahilinde hareket ediyor. En önemlisi asla pes etmiyorlar. İşte bu tür insanların hayatlarını izleyicilerime yansıtmak istiyorum. Mutlu olmanın, refah içerisinde yaşamanın mümkün olduğunu insanlara anlatmak istiyorum. Bunları yaşayan insanların ağızlarından süreci aktarmak istiyorum.” Sözleri ile dile getirdi.

“Başkalarına Özenmek Yerine Başarılı Olmanın Yöntemlerini Aramalı!”

Tuba Kavak, “Başkalarının hayatlarına özenmek değil de başarılı olmanın yöntemlerini bilmek önemli. Bu nedenle başarılı insanları ön plana çıkararak insanların nasıl başarılı olunur, sorusuna bir cevap aramasını istiyorum. Emek harcanarak ve sistemli bir çalışmayla çok özel konumlara gelmek mümkün. Amca, dayı veya yakın desteği ile önemli mevkilere gelen insanlar var. Ben, emekleriyle çalışan ve adım adım başarıya ulaşan insanları ön plana çıkarmak istiyorum.” sözleriyle 2022 hedefleriyle ilgili açıklamalarını sürdürdü.

“Başarı Hikayeleri Çok Önemli!”

Birçok insanın bir başarı hikayesi olduğunun altını çizen Kavak, “Başarı hikayelerini ön plana çıkararak insanların emek vererek neler yapabileceklerini anlatmak istiyorum. Kim kimi aldatmış, öldürmüş; bu temalar çerçevesinde oluşturulan programlar yerine başaranların hikayelerini örnek alacak, çalışmayı arzulayan insanları teşvik edecek programlar yapacağım. Bir kişinin bile hayatına dokunabilmek çok önemli!” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.