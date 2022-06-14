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    Süper Ay'ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi

    Süper Ay'ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi

    Ay'ın Dünya'dan daha parlak ve büyük gözlemlenebildiği Süper Ay hadisesi, İstanbul manzarasıyla birleşince güzelliği dikkat çekti.
    • 14.06.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 11:59
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    Ay, belli dönemlerde büründüğü kızıl rengiyle kendisini gözlemleyenleri büyülüyor.

    Dün gece de dolunay şeklinde gözlemlenen Süper Ay, hem kızıla büründü hem de her zamankinden daha parlak ve daha büyük görüldü.

    Dünya'ya en yakın konumda olduğu sırada kendisine bakanları büyüleyen Süper Ay, İstanbul manzarasıyla da birleşince adeta görsel şölen sundu.

    Sultanahmet ve Ayasofya ile birleşimi

    Süper Ay, İstanbul'da Sultanahmet Camisi (solda) ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi (sağda) ile güzel görüntü oluşturdu.

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #1

    İdlib'den de görüntülendi

    Dünyanın farklı yerlerinde de oldukça göz kamaştıran Süper Ay, İdlib'den de fotoğraflandı.

    Süper Ay'ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi VİDEO

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #2

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #3

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #4

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #5

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #6

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #7

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #8

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #9

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #10

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #11

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #12

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #13

    Süper Ay ın İstanbul manzarasıyla birleşimi büyüledi #14


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