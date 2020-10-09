Dolar
7.9363
-0.0906%
Euro
9.3563
0.062%
Altın
1914.01
1.0527%
Borsa
1155.68
0.4511%
G. Altın
488.56
1.0582%
Bitcoin
86163.02
0.3867%
EXEN Coin
12.82
-1.30%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C
    Süper kahraman BoBoiBoy sinemalarda

    Süper kahraman BoBoiBoy sinemalarda

    Tüm dünyada sinemalarda 4 milyondan fazla seyirciye ulaşmış, BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi bugün itibarıyla vizyona girdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 09:53
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 09:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evlerde kalan çocuklar için harika bir haber geldi.

    Uzmanların pandemi sonrası en iyi eğlence aktivitesi olarak gösterdiği sinemalarda, çocuklar için yeni bir film vizyona girdi: BoBoiBoy!

    GİŞE REKORLARI KIRAN ANİMASYON FİLMİ

    Endonezya, Taylan ve Malezya'da kısa süre içerisinde gişe rekorları kırarak 4 milyondan fazla izleyici sayısına ulaşan BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi, tüm Türkiye'de çocukları bekliyor.

    BoBoiBoy Türkçe Fragman - 9 Ekim'de sinemalarda

    İKİNCİSİ DE GELECEK

    BoBoiBoy’un yaratacısı Monsta Stüdyoları’nın iletişim direktörü Faiz Zeynel Abidin, doğadan güç alan bir süper kahramanın dostlarıyla beraber giriştiği mücadelenin Türkiye’de büyük bir ilgiyle takip edileceğini ve serinin ikinci filminin de Türkiye pazarında sinemalara çıkışını büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti.

    Two Yapım tarafından Türkçe seslendirmeyle sunulan filmi, CJ Entertainment Türkiye dağıtıyor.

    BOBOİBOY VE 4 ARKADAŞI

    Filmde BoBoiBoy; 4 yakın arkadaşıyla, Oçobot isimli robotunu kaçıran çetenin peşine düşüyor ve gizemli bir adada büyük zorlukların üstesinden geliyor.

    Vizyona girecek sinema filminde dikkat çeken bir ayrıntı daha var.

    BAŞÖRTÜLÜ SÜPER KAHRAMAN

    Çocuklar ilk kez başörtülü bir süper kahraman olan Yaya ile tanışacak!

    SİNEMA SALONLARI GÜVENLİ HALE GELDİ

    Pandemi sonrasında Türkiye’de 1 Temmuz’da kapılarını yeniden açan sinemalar, okul öncesi uzun zamandır evde kapalı kalan çocuklar için, dışarıdan aldıkları hava ile içeriyi soğuttukları havalandırma sistemi, sosyal mesafe kuralına uygun bilet satışları ve seans arası dezenfeksiyon kurallarına ciddiyetle uymalarıyla en güvenli eğlence aracı olarak görülüyor.

    Süper kahraman BoBoiBoy sinemalarda #1

    Süper kahraman BoBoiBoy sinemalarda #2

    Süper kahraman BoBoiBoy sinemalarda #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir