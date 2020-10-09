Süper kahraman BoBoiBoy sinemalarda

Tüm dünyada sinemalarda 4 milyondan fazla seyirciye ulaşmış, BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi bugün itibarıyla vizyona girdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evlerde kalan çocuklar için harika bir haber geldi.

Uzmanların pandemi sonrası en iyi eğlence aktivitesi olarak gösterdiği sinemalarda, çocuklar için yeni bir film vizyona girdi: BoBoiBoy!

GİŞE REKORLARI KIRAN ANİMASYON FİLMİ

Endonezya, Taylan ve Malezya'da kısa süre içerisinde gişe rekorları kırarak 4 milyondan fazla izleyici sayısına ulaşan BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi, tüm Türkiye'de çocukları bekliyor.

BoBoiBoy Türkçe Fragman - 9 Ekim'de sinemalarda

İKİNCİSİ DE GELECEK

BoBoiBoy’un yaratacısı Monsta Stüdyoları’nın iletişim direktörü Faiz Zeynel Abidin, doğadan güç alan bir süper kahramanın dostlarıyla beraber giriştiği mücadelenin Türkiye’de büyük bir ilgiyle takip edileceğini ve serinin ikinci filminin de Türkiye pazarında sinemalara çıkışını büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti.

Two Yapım tarafından Türkçe seslendirmeyle sunulan filmi, CJ Entertainment Türkiye dağıtıyor.

BOBOİBOY VE 4 ARKADAŞI

Filmde BoBoiBoy; 4 yakın arkadaşıyla, Oçobot isimli robotunu kaçıran çetenin peşine düşüyor ve gizemli bir adada büyük zorlukların üstesinden geliyor.

Vizyona girecek sinema filminde dikkat çeken bir ayrıntı daha var.

BAŞÖRTÜLÜ SÜPER KAHRAMAN

Çocuklar ilk kez başörtülü bir süper kahraman olan Yaya ile tanışacak!

SİNEMA SALONLARI GÜVENLİ HALE GELDİ

Pandemi sonrasında Türkiye’de 1 Temmuz’da kapılarını yeniden açan sinemalar, okul öncesi uzun zamandır evde kapalı kalan çocuklar için, dışarıdan aldıkları hava ile içeriyi soğuttukları havalandırma sistemi, sosyal mesafe kuralına uygun bilet satışları ve seans arası dezenfeksiyon kurallarına ciddiyetle uymalarıyla en güvenli eğlence aracı olarak görülüyor.