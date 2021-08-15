Süper Lig 2021-22: Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 2021-22: Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig başladı, ilk maçı Beşiktaş- Çaykur Rizespor oynadı. Bunun akabinde, futbolseverler "Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu gündeme taşıdı.

Süper Lig, nefes kesen Beşiktaş- Çaykur Rizespor mücadelesi ile başladı.

Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş, Rize'yi üç golle geçerken, gözler Başakşehir - Alanyaspor maçına çevrildi.

Futbolseverler, Süper Lig maçlarını kaçırmamak ve bu heyecana ortak olmak istiyor.

Bu nedenle, "Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları araştırılmaya başlandı.

Peki, "Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar..

BAŞAKŞEHİR- ALANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor yeni sezonun ilk maçında Başakşehir'e konuk olacak.

Akdeniz temsilcisi lige galibiyetle başlamak istiyor.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu yapacak.

15 Ağustos Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.