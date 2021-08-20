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- Süper Lig 2021-22: Beşiktaş-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 2021-22: Beşiktaş-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 16:02
Süper Lig 2021-2022 sezonu tüm heyecanı ve birbirinden renkli anları ile başladı.
Süper Lig'in ilk haftası geride kalırken, heyecan ikinci haftada devam edecek.
Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 3-0 ile geçen Beşiktaş, bu hafta Gaziantep karşısında gol arayacak.
Maçı kaçırmak istemeyenler ise Beşiktaş-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Peki, Beşiktaş-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan Süper Lig müsabakası, 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü olacak.
Mücadele TSİ 21:45’te başlayacak ve yayıncı kuruluş BeıN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
GAZİANTEP- BJK MUHTEMEL 11’LERİ
Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Bıyık, Mendyl, Vetrih, Jefferson, Maxim, Enver Cenk, Sagal, Borven.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Salih, Ghezzal, N’Koudou, Kenan