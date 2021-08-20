Haberler

Yaşam Haberleri

Süper Lig 2021-22: Beşiktaş-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 2021-22: Beşiktaş-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ikinci haftası yine nefes kesen mücadelelere sahne olacak. Geçtiğimiz hafta 3 golle resital yapan Beşiktaş, Gaziantep karşısında mücadele edecek. Peki, Beşiktaş-Gaziantep maçı ne zaman?