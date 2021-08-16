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Süper Lig 2021-22: Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 2021-22: Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları oynanmaya başlandı. Bu kapsamda futbolseverler, "Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı.