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- Süper Lig 2021-22: Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 2021-22: Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 15:47
- Güncelleme : 16.08.2021 - 15:48
Süper Lig'in ilk haftasında, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları geride kaldı.
İki takım ilk maçları kazanarak yeni sezona moralli başlarken, gözler Galatasaray maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk maçında Giresun karşısında galibiyet arayacak.
Maçı izlemek isteyen futbolseverler, "Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GİRESUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Giresunspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GİRESUNSPOR: OKAN, HÜSAMETTİN, PEREZ, ZEKİ, DOUGLAS, ESAT, NALEPA, JOEY, FLAVİO, SERGINHO, BALDE
GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYINDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, KEREM, DIAGNE