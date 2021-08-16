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    Süper Lig 2021-22: Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçları oynanmaya başlandı. Bu kapsamda futbolseverler, "Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 15:48
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    Süper Lig 2021-22: Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in ilk haftasında, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları geride kaldı.

    İki takım ilk maçları kazanarak yeni sezona moralli başlarken, gözler Galatasaray maçına çevrildi.

    Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk maçında Giresun karşısında galibiyet arayacak.

    Maçı izlemek isteyen futbolseverler, "Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    GİRESUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Giresunspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    Süper Lig 2021-22: Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    GİRESUNSPOR: OKAN, HÜSAMETTİN, PEREZ, ZEKİ, DOUGLAS, ESAT, NALEPA, JOEY, FLAVİO, SERGINHO, BALDE

    GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, LUYINDAMA, MARCAO, VAN AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CICALDAU, FEGHOULI, KEREM, DIAGNE

    Süper Lig 2021-22: Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #2

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