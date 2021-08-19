Süper Lig 2021-22: İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?

Süper Lig 2021-22: İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?

Süper Lig geçtiğimiz hafta oynanan mücadeleler ile başladı. Mücadeleler nefes keserken, hakemler ise dikkatle takip ediliyor. Peki, İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu nefes kesen karşılaşmalar ile ilk yarıyı açtı.

Lige yeni çıkan takımlar, yeni hocalar, değişen başkanlar, yeni transferler ve hep eleştirilen hakemler..

Lig yine heyecan dolu anlara sahne olurken, hakemler ise en fazla dikkat çeken isimler arasında.

Geçen sene eleştiri oklarının hedefi olan hakemler bu yıl dikkatle incelenirken, hangi karşılaşmaya hangi hakemin verildiği merak ediliyor.

Bunun gelişmelerin üzerine futbolseverler, "İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?

İKİNCİ HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

CUMA

20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan

21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk

PAZAR

19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

PAZARTESİ