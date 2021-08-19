- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Süper Lig 2021-22: İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?
Süper Lig 2021-22: İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?
Süper Lig geçtiğimiz hafta oynanan mücadeleler ile başladı. Mücadeleler nefes keserken, hakemler ise dikkatle takip ediliyor. Peki, İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 18:29
Süper Lig'in 2021-2022 sezonu nefes kesen karşılaşmalar ile ilk yarıyı açtı.
Lige yeni çıkan takımlar, yeni hocalar, değişen başkanlar, yeni transferler ve hep eleştirilen hakemler..
Lig yine heyecan dolu anlara sahne olurken, hakemler ise en fazla dikkat çeken isimler arasında.
Geçen sene eleştiri oklarının hedefi olan hakemler bu yıl dikkatle incelenirken, hangi karşılaşmaya hangi hakemin verildiği merak ediliyor.
Bunun gelişmelerin üzerine futbolseverler, "İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, İkinci haftanın hakemleri belli oldu mu?
İKİNCİ HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU MU?
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
CUMA
- 20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
CUMARTESİ
- 19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
- 19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
- 21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
- 21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk
PAZAR
- 19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
- 21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
- 21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
PAZARTESİ
- 19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
- 21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek