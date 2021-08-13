Süper Lig 2021-22 sezonu başlıyor! Bugün maç var mı, bugün hangi maçlar var?

Süper Lig 2021-22 sezonu başlıyor! Bugün maç var mı, bugün hangi maçlar var?

Süper Lig heyecanı bugün başlıyor. Takımlar sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak için kıran kırana bir mücadele verecek. Vatandaşlar ise "Bugün hangi maçlar var?" sorusunu gündeme taşıdı.

Süper Lig'de hızlı geçen yaz transfer döneminin ardından, lig bugün başlıyor.

Yeni transferler, yeni teknik direktörler, lige yeni çıkan takımlar..

Süper Lig bu sezonu yine heyecanlı anlara sahne olmaya hazırlanırken, futbolseverler ise bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor.

Süper Lig heyecanını özleyenler, "Bugün maç var mı, bugün hangi maçlar var?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Bugün maç var mı, bugün hangi maçlar var? İşte detaylar..

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'de ilk perde bugün açılıyor, takımlar mutlak galibiyet için sahada olacak.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş olurken, bu sene ise tüm takımlar şampiyon olmak için yarışı bırakmayacak. Süper Lig'in başlaması ile maç programları merak edilmeye başlandı.

İşte bugünün maç programı;

20:30 Beşiktaş - Ç.Rizespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1