Süper Lig 2021-22: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig 2021-22: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de transfer ve maçlar heyecanla devam ederken taraftarlar ise "Transfer dönemi ne zaman bitiyor?" sorusunu gündeme getirerek, araştırmaya başladı. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig'e yeni çıkan takımlar, yeni hocalar, yeni başkanlar, yeni futbolcular..

Süper Lig 2021-2022 sezonuna oldukça hızlı başlarken, transferin gözde takımları ise Trabzonspor ve Beşiktaş oldu.

Geçtiğimiz sene transfer rekoru kıran Fenerbahçe bu sene sessizliğini korurken, Galatasaray ise elinde olan kiralık futbolcuları kadroya dahil etme uğraşına girdi.

Kulüplerinin transfer yapmasının bekleyen ve yapılan transferleri az bulan taraftarlar ise "Transfer dönemi ne zaman bitiyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz transfer döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı.

Ancak yapılan toplantı sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin, 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.