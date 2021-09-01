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- Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu? Süper Lig'e kısa bir mola..
Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu? Süper Lig'e kısa bir mola..
Süper Lig'de ilk üç hafta geride kalırken, futbolseverler ise "Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor. Süper Lig'e bu hafta "Milli Takım" arası verilecek.
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 18:07
- Güncelleme : 01.09.2021 - 18:09
Süper Lig'in ilk üç haftası geride kalırken, karşılaşmalar ise nefes kesiyor.
Takımlar 3 puanı hanesine yazdırmak için kıran kırana bir mücadele verirken, ligin lideri ise Trabzonspor..
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oldukça iyi bir uyum yakalarken, Fenerbahçe ise Vitor Pereira ile toparlanma dönemine girdi.
Özellikle 4 büyüklerin zirve mücadelesi heyecan yaratırken, 4. haftanın programı araştırılmaya başlandı.
Futbolseverler, "Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu?
SÜPER LİG 4. HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU MU?
Süper Lig'de maçlara 1 hafta "Milli Takım" arası verilirken, 4. haftanın maç programı ise belli oldu. 4. haftanın maç programı şu şekilde;
- Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor
- VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
- Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
- Trabzonspor-Galatasaray
- Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor
- Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa
- İttifak Holding Konyaspor-Altay
- Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
- Göztepe-Medipol Başakşehir
- Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor