Euro
9.8401
0.14%
Dolar
8.2955
-0.12%
Altın
482.76
-0.35%
Borsa
1.474
0.13%
Bitcoin
393.201
-0.46%
EXEN Coin
25.15
-1.41%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu? Süper Lig'e kısa bir mola..

    Süper Lig'de ilk üç hafta geride kalırken, futbolseverler ise "Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor. Süper Lig'e bu hafta "Milli Takım" arası verilecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 18:07
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu? Süper Lig'e kısa bir mola..

    Süper Lig'in ilk üç haftası geride kalırken, karşılaşmalar ise nefes kesiyor.

    Takımlar 3 puanı hanesine yazdırmak için kıran kırana bir mücadele verirken, ligin lideri ise Trabzonspor..

    Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oldukça iyi bir uyum yakalarken, Fenerbahçe ise Vitor Pereira ile toparlanma dönemine girdi.

    Özellikle 4 büyüklerin zirve mücadelesi heyecan yaratırken, 4. haftanın programı araştırılmaya başlandı.

    Futbolseverler, "Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.  Peki, Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu?

    SÜPER LİG 4. HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

    Süper Lig'de maçlara 1 hafta "Milli Takım" arası verilirken, 4. haftanın maç programı ise belli oldu.  4. haftanın maç programı şu şekilde;

    • Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor
    • VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
    • Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
    • Trabzonspor-Galatasaray
    • Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor
    • Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa
    • İttifak Holding Konyaspor-Altay
    • Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
    • Göztepe-Medipol Başakşehir
    • Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor

    Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu? Süper Lig e kısa bir mola.. #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir