Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu? Süper Lig'e kısa bir mola..

Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu? Süper Lig'e kısa bir mola..

Süper Lig'de ilk üç hafta geride kalırken, futbolseverler ise "Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor. Süper Lig'e bu hafta "Milli Takım" arası verilecek.

Süper Lig'in ilk üç haftası geride kalırken, karşılaşmalar ise nefes kesiyor.

Takımlar 3 puanı hanesine yazdırmak için kıran kırana bir mücadele verirken, ligin lideri ise Trabzonspor..

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oldukça iyi bir uyum yakalarken, Fenerbahçe ise Vitor Pereira ile toparlanma dönemine girdi.

Özellikle 4 büyüklerin zirve mücadelesi heyecan yaratırken, 4. haftanın programı araştırılmaya başlandı.

Futbolseverler, "Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Süper Lig 4. hafta programı belli oldu mu?

SÜPER LİG 4. HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'de maçlara 1 hafta "Milli Takım" arası verilirken, 4. haftanın maç programı ise belli oldu. 4. haftanın maç programı şu şekilde;

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa

İttifak Holding Konyaspor-Altay

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

Göztepe-Medipol Başakşehir