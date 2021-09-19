Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
416.000
-0.62%
EXEN Coin
23.96
0.16%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Süper Lig: Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig: Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. hafta maçında deplasmanda ligde henüz puan alamayan Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

    Son olarak ligde Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

    Ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan Başakşehir, kazanamadığı takdirde Aykut Kocaman'ın koltuğu iyice sallanacak. Bu nedenle Başakşehir de mutlaka kazanmak istiyor.

    Peki Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı muhtemel 11'ler ve detaylar...

    FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Başakşehir maçı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

    Süper Lig: Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11 ler #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Ponck, Lucas Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Okaka.

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Osai, Ferdi, Mesut, Pelkas, Valencia.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir