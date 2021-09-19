Süper Lig: Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig: Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. hafta maçında deplasmanda ligde henüz puan alamayan Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Son olarak ligde Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan Başakşehir, kazanamadığı takdirde Aykut Kocaman'ın koltuğu iyice sallanacak. Bu nedenle Başakşehir de mutlaka kazanmak istiyor.

Peki Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı muhtemel 11'ler ve detaylar...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Başakşehir maçı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Duarte, Ndayishimiye, Ponck, Lucas Lima, Tolga, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Okaka.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Gustavo, Mert Hakan, Osai, Ferdi, Mesut, Pelkas, Valencia.