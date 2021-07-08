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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Federasyon tarih verdi!

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Federasyon tarih verdi!

13 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi tarihi belli oldu. Futbol severler, Süper Lig fikstür çekimleri ne zaman merak ediyor. İşte o tarihler...