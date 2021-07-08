- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Federasyon tarih verdi!
Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Federasyon tarih verdi!
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 11:02
Süper Lig 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların haftalarının belli olacağı fikstür çekimi için tarih netleşti.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımlar ve spor severler fikstür tarihine dair araştırmalarını sürdürüyordu.
Derbilerin ve diğer maçların hangi haftada olacağı, ilk maçların kimin sahasında yapılacağı fikstür çekimi sonrasında ortaya çıkacak.
Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? İşte TFF'den açıklamalar...
SÜPER LİG 2021-2022 FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.