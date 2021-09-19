Süper Lig: Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig: Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'e Alanyaspor maçıyla dönüyor.

Sarı-kırmızılı takım, 5. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve Lazio maçında yakaladığı morali sürdürmek isterken teknik direktör Bülent Korkmaz ile ilk maçını kazanan Alanyaspor ise deplasmanda puan ya da puanlar peşinde.

Sakatlıkları nedeniyle Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao'nun yer alamayacağı Galatasaray Alanyaspor maçının tarihi, saati ve kanalı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri ve detaylar...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Galatasaray Alanyaspor maçı, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Candeias, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou.