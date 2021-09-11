Süper Lig: Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig: Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk oluyor. Merakla beklenen maçın bilet fiyatları araştırılıyor. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte bilet fiyatları..

Süper Lig 2021-2022 sezonunun 4. haftasında, Trabzonspor-Galatasaray maçı ile ulusal derbi heyecanı yaşanacak. Ezeli rakipler Trabzonspor ve Galatasaray, 3 puan için karşı karşıya gelecek.

Galatasaray karşısında 134'üncü kez mücadele etmeye hazırlanan Trabzonspor, çıktığı 133 karşılaşmanın 44'ünden galip, 59'undan ise mağlup ayrıldı. 30 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bordo mavili ve sarı kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor Galatasaray maçının tarihi, saat ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Galatasaray maçı bilet fiyatları...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4'üncü hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma, BeIN Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI

Süper Lig'in 4'üncü haftasında 12 Eylül Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçı biletleri satışa sunuldu.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları; Vip Platinum 900 TL, Vip Gold 700 TL, Vip Silver 500 TL, Batı 300 TL, Doğu 250 TL, Fırtına 150 TL ve Kale Arkası ise 100 TL olarak açıklandı.

TRABZON - GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail Köybaşı, Bruno Peres, Berat Özdemir, Bakasetas, Marek Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

Galatasaray: Muslera, Patrick van Aanholt, Nelsson, Christian Luyindama, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Berkan Kutlu, Cicaldau, Diagne