Süper Lig transfer limitleri ne kadar? TFF takımların harcama limitleri 2021/22

Süper Lig transfer limitleri ne kadar? TFF takımların harcama limitleri 2021/22

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/22 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı. Futbol severler takımlarının transfer harcama limitlerine dair detayları araştırıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin maddi durumlarını göz alarak belirlediği transfer limitleri, transfer dönemi öncesi açıklandı.

Takımlarının transfer limitinin ne kadar olduğunu merak eden futbolseverler de TFF kulüplerin transfer limiti ne kadar 2021- 2022? sorusunun yanıtını merak ediyor.

Peki 2021-2022 Süper Lig sezonu için hangi takımın transfer limiti ne kadar? İşte kulüplerin harcama limitleri...

TFF 2021-2022 TRANSFER HARCAMA LİMİTLERİ

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı: