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    Süper Lig'de 3. hafta geride kaldı! İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu..

    Süper Lig'in 3. haftası geride kalırken, takımların bazıları puan tablosunda üst sıralara yerleşmeyi başardı. Bazı takımlar ise çıkış yapamadan, haftayı puansız kapattı. İşte Süper Lig puan durumu..
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 11:36
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    Süper Lig'de 3. hafta geride kaldı! İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu..

    Süper Lig'de 3. hafta yine nefes kesen anlara sahne olurken, Fenerbahçe İzmir'de karşılaştığı Altay'dan 3 puanı almayı başardı.

    Beşiktaş'ta 3. haftayı 3 puan ile kapatırken, Galatasaray ise Kasımpaşa ile puanları bölüştü.

    Trabzonspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin moral bozukluğunu geride bıraktı.

    Bu gelişmelerin üzerine Süper Lig'in 3. hafta puan durumu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

    İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu..

    SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

    • Adana Demirspor 1-1 Konyaspor
    • Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor
    • Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep
    • FK Beşiktaş 1-0 F.Karagümrük
    • Hatayspor 5-0 Alanyaspor
    • Başakşehir 0-1 Kayserispor
    • Sivasspor 2-2 Göztepe
    • Kasımpaşa 2-2 Galatasaray
    • Giresunspor 0-1 Trabzonspor
    • Altay 0-2 Fenerbahçe

    Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

    Süper Lig de 3. hafta geride kaldı! İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu.. #1

    4. HAFTA PROGRAMI

    Süper Lig de 3. hafta geride kaldı! İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu.. #2

     

     

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