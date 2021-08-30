Süper Lig'de 3. hafta geride kaldı! İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu..

Süper Lig'in 3. haftası geride kalırken, takımların bazıları puan tablosunda üst sıralara yerleşmeyi başardı. Bazı takımlar ise çıkış yapamadan, haftayı puansız kapattı. İşte Süper Lig puan durumu..

Süper Lig'de 3. hafta yine nefes kesen anlara sahne olurken, Fenerbahçe İzmir'de karşılaştığı Altay'dan 3 puanı almayı başardı.

Beşiktaş'ta 3. haftayı 3 puan ile kapatırken, Galatasaray ise Kasımpaşa ile puanları bölüştü.

Trabzonspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin moral bozukluğunu geride bıraktı.

Bu gelişmelerin üzerine Süper Lig'in 3. hafta puan durumu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

İşte Süper Lig 3. hafta puan durumu..

SÜPER LİG 3. HAFTA PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

Adana Demirspor 1-1 Konyaspor

Antalyaspor 3-2 Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor 2-0 Gaziantep

FK Beşiktaş 1-0 F.Karagümrük

Hatayspor 5-0 Alanyaspor

Başakşehir 0-1 Kayserispor

Sivasspor 2-2 Göztepe

Kasımpaşa 2-2 Galatasaray

Giresunspor 0-1 Trabzonspor

Altay 0-2 Fenerbahçe

Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

4. HAFTA PROGRAMI