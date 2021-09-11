Süper Lig'de 4. hafta: Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 4. hafta: Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'e 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe, 4.maçında zorlu rakibi Sivasspor ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021-2022 Süper Lig sezonunun 4. haftası, birbirinden önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

Sezona muhteşem bir giriş yapan Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 4. hafta maçında ligin güçlü takımlarından Sivasspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe rakibini geçerek 4'te 4 yapmak isterken geçen sezon, sezonun en kritik maçında Fenerbahçe'yi yenen Rıza Çalımbay'lı Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Bu zorlu karşılaşmayı televizyon ekranlarından izleyecek olan futbolseverler, ''Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı, 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 17:00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Min-Jae Kim, Attila Szalai, Osayi Samuel, Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha.