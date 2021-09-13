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- Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı! İşte Süper Lig 4. hafta puan durumu...
Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı! İşte Süper Lig 4. hafta puan durumu...
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 16:02
Süper Lig'de 4. hafta yine heyecan dolu anlara ve karşılaşmalara sahne olurken, Galatasaray-Trabzonspor derbisi ise dün geceye damga vurdu.
Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde bitirirken, bordo-mavili ekip ise maçı 2-2'ye getirip, bir puanı almayı başardı.
Fenerbahçe-Sivasspor maçı ise 1-1 berabere tamamlanırken, sarı-lacivertli ekibin yükselişine Sivasspor dur dedi.
Bu gelişmelerin ardından 4. haftanın puan durumunu öğrenmek isteyen futbolseverler, "Süper Lig 4. haftanın puan durumu belli oldu mu?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Süper Lig 4. haftanın puan durumu belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
SÜPER LİG 4. HAFTA PUAN DURUMU
Süper Lig'de 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanan maçların ardından Süper Lig puan durumu şu şekilde;
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Süper Lig 4. Haftada oynanan son karşılaşmaların sonuçları ise şu şekilde;