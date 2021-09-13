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Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı! İşte Süper Lig 4. hafta puan durumu...

Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı! İşte Süper Lig 4. hafta puan durumu...

Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken, oluşan puan durumu ise belli oldu. Futbolseverler bu haftanın puan durumunu öğrenmek için, "4. haftanın puan durumu belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.