Euro
10.0415
0.69%
Dolar
8.5256
1.17%
Altın
481.29
-0.98%
Borsa
1.417
-0.52%
Bitcoin
404.305
-0.17%
EXEN Coin
24.62
0.32%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? 5. haftada düdük çalacak hakemler

    Süper Lig'de heyecan 5. haftayla devam ederken, maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte 5. haftanın hakemleri...
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? 5. haftada düdük çalacak hakemler

    Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken, 5. haftanın maçları için geri sayım başladı.

    Futbolseverler 5. haftanın heyecanını yaşamaya başlarken, maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı.

    Tuttukları takımların maçlarında hangi hakemlerin düdük çalacağını öğrenmek isteyenler, "Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte 5. haftanın hakemleri...

    SÜPER LİG'DE 5. HAFTANIN HAKEMLERİ

    Ligde 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

    YARIN

    • 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
    • 20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

    18 EYLÜL CUMARTESİ

    • 13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
    • 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
    • 19.00 Antalyaspor- Beşiktaş : Ali Şansalan
    • 19.00 Adana Demirspor-Rizespor: Cüneyt Çakır

    19 EYLÜL PAZAR

    • 13.30 Giresunspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan
    • 16.00 Galatasaray -Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
    • 19.00 Başakşehir- Fenerbahçe : Fırat Aydınus
    • 19.00 Hatayspor-Kayserispor: Alper Ulusoy

    Süper Lig de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? 5. haftada düdük çalacak hakemler #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir