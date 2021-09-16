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- Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? 5. haftada düdük çalacak hakemler
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? 5. haftada düdük çalacak hakemler
Süper Lig'de heyecan 5. haftayla devam ederken, maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte 5. haftanın hakemleri...
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 16:51
- Güncelleme : 16.09.2021 - 18:16
Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken, 5. haftanın maçları için geri sayım başladı.
Futbolseverler 5. haftanın heyecanını yaşamaya başlarken, maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı.
Tuttukları takımların maçlarında hangi hakemlerin düdük çalacağını öğrenmek isteyenler, "Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki,Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte 5. haftanın hakemleri...
SÜPER LİG'DE 5. HAFTANIN HAKEMLERİ
Ligde 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
- 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
- 20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler
18 EYLÜL CUMARTESİ
- 13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
- 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
- 19.00 Antalyaspor- Beşiktaş : Ali Şansalan
- 19.00 Adana Demirspor-Rizespor: Cüneyt Çakır
19 EYLÜL PAZAR
- 13.30 Giresunspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan
- 16.00 Galatasaray -Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
- 19.00 Başakşehir- Fenerbahçe : Fırat Aydınus
- 19.00 Hatayspor-Kayserispor: Alper Ulusoy