Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? 5. haftada düdük çalacak hakemler

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? 5. haftada düdük çalacak hakemler

Süper Lig'de heyecan 5. haftayla devam ederken, maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte 5. haftanın hakemleri...

Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken, 5. haftanın maçları için geri sayım başladı.

Futbolseverler 5. haftanın heyecanını yaşamaya başlarken, maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı.

Tuttukları takımların maçlarında hangi hakemlerin düdük çalacağını öğrenmek isteyenler, "Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte 5. haftanın hakemleri...

SÜPER LİG'DE 5. HAFTANIN HAKEMLERİ

Ligde 5. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 EYLÜL CUMARTESİ

13.30 Sivasspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Antalyaspor- Beşiktaş : Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Rizespor: Cüneyt Çakır

19 EYLÜL PAZAR

13.30 Giresunspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray -Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Başakşehir- Fenerbahçe : Fırat Aydınus