Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu mu? 6. haftada düdük çalacak hakemler

Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu mu? 6. haftada düdük çalacak hakemler

Süper Lig'de heyecan 6. haftayla devam ederken, maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte 6. haftanın hakemleri...

Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken, ilk 5 haftanın sonunda Trabzonspor aldığı sonuçlarla dikkati çekti.

Galatasaray ve Fenerbahçe dün oynanan maçları kaybederken, Beşiktaş ise geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi.

Heyecanlı ve renkli anlara sahne olan Süper Lig'de karşılaşmalar dikkati çekerken, hakemler ise her maç mercek altına alınıyor.

Futbolseverler 6. haftanın heyecanını yaşamaya başlarken, maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı.

Tuttukları takımların maçlarında hangi hakemlerin düdük çalacağını öğrenmek isteyenler, "Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte 6. haftanın hakemleri...

SÜPER LİG'DE 6. HAFTANIN HAKEMLERİ

Ligde 6. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

21 EYLÜL SALI

17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 EYLÜL ÇARŞAMBA

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 EYLÜL PERŞEMBE

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek