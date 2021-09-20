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- Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu mu? 6. haftada düdük çalacak hakemler
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu mu? 6. haftada düdük çalacak hakemler
- Haber Merkezi
- 20.09.2021 - 18:22
Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken, ilk 5 haftanın sonunda Trabzonspor aldığı sonuçlarla dikkati çekti.
Galatasaray ve Fenerbahçe dün oynanan maçları kaybederken, Beşiktaş ise geriye düştüğü maçı kazanmayı bildi.
Heyecanlı ve renkli anlara sahne olan Süper Lig'de karşılaşmalar dikkati çekerken, hakemler ise her maç mercek altına alınıyor.
Futbolseverler 6. haftanın heyecanını yaşamaya başlarken, maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı.
Tuttukları takımların maçlarında hangi hakemlerin düdük çalacağını öğrenmek isteyenler, "Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki,Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte 6. haftanın hakemleri...
SÜPER LİG'DE 6. HAFTANIN HAKEMLERİ
Ligde 6. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
21 EYLÜL SALI
- 17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
- 17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
- 20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
- 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
22 EYLÜL ÇARŞAMBA
- 17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
- 20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
- 20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
23 EYLÜL PERŞEMBE
- 17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
- 20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
- 20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır