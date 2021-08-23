Süper Lig'de ikinci hafta geride kaldı! İşte puan durumu...

Süper Lig'de ikinci hafta geride kalırken, puan durumu büyük ölçüde belirlendi. Puan tablosuna dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler, "Süper Lig puan durumuna" ilişkin araştırma yapıyor.

Süper Lig'in ikinci haftası yine nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Beşiktaş-Gaziantep maçında gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0 ile geçti.

Beşiktaş maçında N'Skala'nın baygınlığı paniğe neden olurken, Fenerbahçe son dakikalarda attığı gollerle heyecanı ikiye katladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında bugün son karşılaşmalar oynanacak ancak puan tablosu büyük ölçüde belli oldu. İşte Süper Lig'in ikinci hafta puan tablosu..

SÜPER LİG İKİNCİ HAFTA PUAN DURUMU

2021-2022 Süper Lig sezonu 2. haftasında dün oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig puan tablosu şu şekilde;

MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'de hafta sonu oynanan maçlar ve sonuçları ise şu şekilde;