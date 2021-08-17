Süper Lig'de ilk hafta geride kaldı! İşte Süper Lig ilk hafta puan durumu..

Süper Lig'in ilk hafta maçları nefes kesen mücadelelere sahne oldu. İlk hafta maçları geride kalırken, puan durumu merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Lig'de ilk hafta puan durumu nasıl?

Süper Lig'in açılış maçı Beşiktaş-Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma ile başladı.

Geçen yılın şampiyonu Beşiktaş, Rize karşısında 3 golle galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe-Adana Demirspor'u 1-0 ile geçti.

Galatasaray, Giresunspor ile deplasmanda karşılaşırken maça Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurdu.

Süper Lig nefes kesen mücadeleler ve yaşanan olaylarla ilk haftayı geride bırakırken, puan durumu merak edilmeye başlandı.

Peki, Süper Lig'de ilk hafta puan durumu nasıl?

SÜPER LİG İLK HAFTA PUAN DURUMU

TFF Süper Lig puan durumu tablosu ile birlikte maç sonuçları ve 2. haftanın fikstürü şu şekilde;