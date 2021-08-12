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- Süper Lig'de ilk perde açılıyor! İşte ilk haftanın hakemleri..
Süper Lig'de ilk perde açılıyor! İşte ilk haftanın hakemleri..
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 14:21
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor, perde yarın açılıyor.
Hareketli geçen transfer dönemi, başkanlık seçimleri, lige yeni çıkan takımlar..
Süper Lig bu sezon yine heyecanlı anlara sahne olmaya hazırlanıyor. Takımlar hazırlıklarını büyük oranda tamamlarken, geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş olmuştu.
Bu sene yaptıkları transferlerle her takım şampiyonluk için ter dökmeye hazırlanıyor.
Bazıları dördüncü yıldız peşinde koşarken bazıları ise şampiyonluk sayısını artırma derdinde olacak.
Bu ligin en dikkat çekenleri ise şüphesiz hakemler.. Geçtiğimiz sezona damga vuran hakemlerin bu sezon neler yapacağı şimdiden merak konusu.
Bu kapsamda ilk haftanın hakem kadrosu belli oldu. İşte ilk haftanın hakemleri..
SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN HAKEMLERİ..
Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Sezonun açılış maçı olan BJK-Rize maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
13 AĞUSTOS CUMA
- 20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük
14 AĞUSTOS CUMARTESİ
- 19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır
- 21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
- 21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 AĞUSTOS PAZAR
- 19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
- 21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
16 AĞUSTOS PAZARTESİ
- 19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
- 19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus
- 21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar