Süper Lig'de ilk perde açılıyor! İşte ilk haftanın hakemleri..

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Hızlı geçen yaz transfer döneminin ardından, lig iyice hareketlendi. Peki, ilk haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte ilk haftanın hakem kadrosu..

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor, perde yarın açılıyor.

Hareketli geçen transfer dönemi, başkanlık seçimleri, lige yeni çıkan takımlar..

Süper Lig bu sezon yine heyecanlı anlara sahne olmaya hazırlanıyor. Takımlar hazırlıklarını büyük oranda tamamlarken, geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş olmuştu.

Bu sene yaptıkları transferlerle her takım şampiyonluk için ter dökmeye hazırlanıyor.

Bazıları dördüncü yıldız peşinde koşarken bazıları ise şampiyonluk sayısını artırma derdinde olacak.

Bu ligin en dikkat çekenleri ise şüphesiz hakemler.. Geçtiğimiz sezona damga vuran hakemlerin bu sezon neler yapacağı şimdiden merak konusu.

Bu kapsamda ilk haftanın hakem kadrosu belli oldu. İşte ilk haftanın hakemleri..

SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN HAKEMLERİ..

Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Sezonun açılış maçı olan BJK-Rize maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 AĞUSTOS CUMA

20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır

21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ