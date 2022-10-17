Süper Loto 16 Ekim çekiliş sonuçları! 153 milyonluk dev ikramiye sahibini buldu mu?

Süper Loto 16 Ekim çekiliş sonuçları! 153 milyonluk dev ikramiye sahibini buldu mu?

Süper Loto 16 Ekim 2022 çekiliş sonuçları merak uyandırdı.Şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları öğrenmek istiyor.İşte 16 Ekim Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları..

Süper Loto 16 Ekim 2022 tarihli çekiliş dü akşam noter huzurunda yapılan çekiliş ile gerçekleştirildi.Kazandıran şanslı numaraları merak eden vatandaşlar internette aramalarına hız kazandırdı.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar belli oldu.

Büyük ikramiyenin 153.296.543,08 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.Yapılan çekiliş sonucuna göre 5 bilen 17 şanslı vatandaş 32.725,20 TL'lik ödül kazandı.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır.İşte geçen haftanın son çekilişi olan 16 Ekim Pazar çekiliş sonuçları..

16 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

1 - 10 - 16 - 31 - 45 - 57