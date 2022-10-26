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Süper Loto 25 Ekim 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! 164 milyonluk rekor ikramiye..

Süper Loto 25 Ekim 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! 164 milyonluk rekor ikramiye..

Bilindiği üzere Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Bu haftanın ilk çekilişi olan 25 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu..