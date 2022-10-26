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    Süper Loto 25 Ekim 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! 164 milyonluk rekor ikramiye..

    Bilindiği üzere Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Bu haftanın ilk çekilişi olan 25 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu..
    • 26.10.2022 - 09:28
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    Süper Loto 25 Ekim 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! 164 milyonluk rekor ikramiye..

    Süper Loto 25 Ekim 2022 tarihli çekiliş sonuçları şans oyunları tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki kazandıran numaralar hangileri oldu?

    Vatandaşlar internette konuyla ilgili aramalarına hız kazandırdı. Büyük ikramiyenin 164.383.244,02 TL olduğu çekiliş sonuçları merak uyandırdı.

    Büyük ikramiyenin devrettiği çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 13 şanslı vatandaş 45.163,10 TL'lik ödül kazandı. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarları..

    Süper Loto 25 Ekim 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! 164 milyonluk rekor ikramiye.. #1

    25 Ekim Süper Loto Sonuçları

    Dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde belirlendi;

    11 - 33 - 48 - 49 - 50 - 52


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