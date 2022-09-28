Süper Loto 27 Eylül çekiliş sonuçları! Dev ikramiye sahibini buldu mu?

Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi dün gerçekleştirildi.İşte 27 Eylül Süper Loto sonuçları..

Süper Loto 27 Eylül 2022 çekilişi dün akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar belli oldu.

Büyük ikramiyenin 131.911.081,36 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 15 şanslı vatandaş 36.400,20 TL'lik ödül kazandı.İşte dün akşam yapılan çekiliş sonucuna göre kazanılan ikramiye miktarları..

Süper Loto 27 Eylül çekiliş sonuçları

Süper Loto 27 Eylül çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekildedir;

13 - 14 - 26 - 28 - 36 - 60

Kurallar

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

- Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

- İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

- Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

- Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

- Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.