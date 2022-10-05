Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 139 milyon devretti mi?

Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 139 milyon devretti mi?

Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran şanslı numaralar dün akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu.İşte kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilir.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 4 Ekim 2022 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi.Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçları merak uyandırdı.

Süper Loto'da büyük ikramiye olan 139.831.091,33 lira 6 bilen çıkmadığı için devretti.Çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 18 şanslı kişi 31.608,65 liralık ödül kazandı.

İşte dün akşamın kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı;

04 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları

4 Ekim 2022 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..

9 - 12 - 21 - 42 - 46 - 48