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- Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 139 milyon devretti mi?
Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 139 milyon devretti mi?
Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran şanslı numaralar dün akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu.İşte kazandıran şanslı numaralar..
- 05.10.2022 - 10:46
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilir.
Bu haftanın ilk çekilişi olan 4 Ekim 2022 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi.Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçları merak uyandırdı.
Süper Loto'da büyük ikramiye olan 139.831.091,33 lira 6 bilen çıkmadığı için devretti.Çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 18 şanslı kişi 31.608,65 liralık ödül kazandı.
İşte dün akşamın kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı;
04 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları
4 Ekim 2022 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..
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