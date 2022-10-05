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    Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 139 milyon devretti mi?

    Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran şanslı numaralar dün akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu.İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 05.10.2022 - 10:46
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    Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 139 milyon devretti mi?

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilir.

    Bu haftanın ilk çekilişi olan 4 Ekim 2022 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi.Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçları merak uyandırdı.

    Süper Loto'da büyük ikramiye olan 139.831.091,33 lira 6 bilen çıkmadığı için devretti.Çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 18 şanslı kişi 31.608,65 liralık ödül kazandı.

    İşte dün akşamın kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı;

    Süper Loto 4 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 139 milyon devretti mi? #1

    04 Ekim 2022 Süper Loto Sonuçları

    4 Ekim 2022 tarihli Süper Loto çekilişi dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..

    9 - 12 - 21 - 42 - 46 - 48


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