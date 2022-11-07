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    Süper Loto 6 Kasım 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! 178 milyonluk dev ikramiye..

    Süper Loto 6 Kasım sonuçları merak uyandırdı. Şans oyunu oynayan vatandaşlar kazandıran şanslı numaraları öğrenmek için araştırma yağıyor. İşte 6 Kasım Süper Loto sonuçları..
    • 07.11.2022 - 09:47
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    Süper Loto 6 Kasım 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! 178 milyonluk dev ikramiye..

    Şans oyunu tutkunları Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapmaya başladı. Süper Loto'da geçen haftanın son çekilişi olan 6 Kasım Pazar çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.

    Büyük ikramiyenin 178.703.675,25 TL olduğu çekilişte heyecan doruktaydı. Haftalardır devreden büyük ikramiye bu hafta sahibini bulacak mı sorusu merak edilirken yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve ikramiye yine devretti.

    6 Kasım 2022 Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları aşağıdaki gibidir.

     

    Süper Loto 6 Kasım 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! 178 milyonluk dev ikramiye.. #1

    06 Kasım 2022 Süper Loto Sonuçları

    Süper Loto 6 Kasım 2022 çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde..

    19 - 25 - 27 - 30 - 37 - 60


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