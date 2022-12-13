28 MİLYON TL! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Aralık Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

13 Aralık 2022 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 13 Aralık Salı çekilişi bugün akşam gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 13 Aralık 2022 tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı.

Büyük ikramiyenin 28.333.718,27 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarı..

İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

13 Aralık 2022 Süper Loto Çekiliş Sonuçları

4 - 21 - 30 - 38 - 49 - 57