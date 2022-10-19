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- Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 18 Ekim 2022 Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 18 Ekim 2022 Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere üç gün yapılır. Bu haftanın ilk çekilişi dün gerçekleştirildi. İşte çekiliş sonuçları..
- 19.10.2022 - 09:23
Süper Loto 18 Ekim 2022 tarihli çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı. Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan talihliler belli oldu.
Büyük ikramiyenin 156.031.893,75 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.
Dün akşam saat 21.30'da yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 16 şanslı vatandaş 36.554,50 TL'lik ödül kazandı. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları..
18 Ekim 2022 Süper Loto sonuçları
Milli Piyango İdares tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen 18 Ekim 2022 Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar aşağıdaki gibidir.
3 - 9 - 13 - 15 - 34 - 55