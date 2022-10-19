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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 18 Ekim 2022 Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 18 Ekim 2022 Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere üç gün yapılır. Bu haftanın ilk çekilişi dün gerçekleştirildi. İşte çekiliş sonuçları..