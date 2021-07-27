Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Temmuz 2021 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula...

Süper Loto heyecanı sonuçlandı, kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişi merakla bekleyenler ise "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. 27 Temmuz Süper Loto çekiliş sonucu..

Bugün yapılan Süper Loto çekilişi yine heyecanlı anlara sahne oldu.

Tüm yurtta milyonlarca kişinin şansını denediği ve heyecanla şanslı numaraların belli olmasını beklediği çekiliş tamamlandı.

Süper Loto çekilişini takip eden vatandaşlar ise "Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 27 Temmuz Salı gün çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu?" sorusunu araştırmaya başladı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI?

Süper Loto 27 Temmuz 2021 Salı çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin saat 21:30'da yapılan çekilişin ardından belli oldu. Bu akşam yapılan çekilişte belirlenen şanslı rakamlar ise 12, 16, 24, 43, 53, 60 oldu. Salı, perşembe ve pazar günü çekilen Süper Loto'da 9.581.660 TL'lik büyük ikramiye devretti.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto hem bayiler hem de internet üzerinden üye olunduktan sonra oynanabiliyor.