Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ağustos 2021 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula...

Süper Loto heyecanı sonuçlandı, kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişi merakla bekleyenler ise "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunu gündeme taşıdı. 3 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu..

Tüm yurtta milyonlarca kişinin şansını denediği ve heyecanla şanslı numaraların belli olmasını beklediği çekiliş tamamlandı.

Süper Loto çekilişi yine heyecanlı anlara sahne olurken, vatandaşlar hangi numaraların kazandığını merak ediyor.

Süper Loto çekilişini takip eden vatandaşlar ise "Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Ağustos 2021 Salı gün çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu?" sorusunu araştırmaya başladı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI?

Süper Loto 3 Ağustos 2021 Salı çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin saat 21:30'da yapılan çekilişin ardından belli oldu. Bu akşam yapılan çekilişte belirlenen şanslı rakamlar ise 7 - 16 - 22 - 24 - 49 - 56 oldu.

Süper Loto'da büyük ikramiye 15 milyon 97 bin 726 TL.