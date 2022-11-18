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    Süper Loto sonuçları belli oldu! 17 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları...

    Süper Loto 17 Kasım tarihli çekiliş sonuçları araştırılmaya başladı. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..
    • 18.11.2022 - 10:15
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    Süper Loto sonuçları belli oldu! 17 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları...

    Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir şans oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı tutturarak ikramiye kazanabilirsiniz.

    Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekiliş olan 17 Kasım 2022 tarihli çekiliş dün gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 3.992.076,52 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarları aşağıdaki şekildedir.

    Süper Loto sonuçları belli oldu! 17 Kasım 2022 Süper Loto sonuçları... #1

    17 Kasım 2022 Süper Loto Sonuçları

    5 - 22 - 26 - 35 - 43 - 46


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