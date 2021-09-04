Süphan Dağı'na tırmanan 9 dağcı, 3 krater gölünün kuruduğunu tespit etti. 30 dereceyi gören sıcaklıkta zirveye ulaşan dağcılar, kuruyan gölleri yakından inceledi.

Süphan Dağı'na tırmanan ve küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen 9 dağcı, tırmanış sırasında 3 krater gölünün kuruduğunu fark etti.

30 derece sıcaklıkta zirveye ulaşan ve kuruyan gölleri inceleyen dağcılar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Dağcılar zirvede flama ve bayrak açarak, kameralara poz verdi.

"DAHA ÖNCE BUZULLARIN ERDİĞİNİ TESPİT ETMİŞTİK"

2019’da hazırladıkları ‘Dağcılık Ağı’ projesi ile küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Hazer Özkaleden, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın kendilerine sponsor olduğunu söyledi.

Türkiye ve Avrupa'daki dağcılık kulüpleriyle ortaklaşa zirve tırmanışları gerçekleştirdiklerini söyleyen Özkaleden, şunları söyledi:

"Farkındalık oluşturmak için Süphan Dağı'na yaptığımız tırmanışta 3 krater gölünün kuruduğunu gördük. Daha önce Ağrı Dağı'na yaptığımız tırmanışlarda buzulların eriyerek, çatladığını tespit etmiştik.

Süphan Dağı'nda 3 krater gölünün kuruduğu belirlendi VİDEO





"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FELAKETE DÖNÜŞÜYOR"

Bunlar bizim projemizin konu başlığı olan iklim değişikliğinin artık felakete dönüştüğünün çok büyük göstergeleri. Türkiye ve dünyadaki dağcılık kulüpleri olarak buna farkındalık oluşturmak amacıyla elimizden gelen çalışmayı yapmamız ve ortak hareket etmemiz gerekir."



