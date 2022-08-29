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    Süphan Dağı'nın eteklerinde bal hasadı başladı

    Bitlis'teki Süphan Dağı'nın eteklerinde üreticilerin 3 ay önce bıraktıkları kovanlarda bal hasadı başlarken Harun Akbay, "Bu senenin verimi şimdilik iyi gidiyor. Böyle devam eder inşallah" dedi.
    • 29.08.2022 - 17:13
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    Süphan Dağı'nın eteklerinde bal hasadı başladı

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı'nın eteklerinde bal hasadına başlandı.

    Geven bitkisinin yoğun olarak bulunduğu bölgede aracılık yapan üreticiler, 3 ay önce bıraktıkları kovanlarda bal hasadına başladı.

    "Bu senenin verimi şimdilik iyi gidiyor"

    İHA'nın haberine göre; Batman'dan gelen arıcı Harun Akbay, "Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı eteklerinde bal sağımına başladık. Bu senenin verimi şimdilik iyi gidiyor.

    Böyle devam eder inşallah. Şu an 2 bin 300 rakımdayız. Gelecek sene daha iyi olur inşallah." dedi.

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