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Süphan Dağı'nın eteklerinde bal hasadı başladı
Bitlis'teki Süphan Dağı'nın eteklerinde üreticilerin 3 ay önce bıraktıkları kovanlarda bal hasadı başlarken Harun Akbay, "Bu senenin verimi şimdilik iyi gidiyor. Böyle devam eder inşallah" dedi.
- 29.08.2022 - 17:13
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı'nın eteklerinde bal hasadına başlandı.
Geven bitkisinin yoğun olarak bulunduğu bölgede aracılık yapan üreticiler, 3 ay önce bıraktıkları kovanlarda bal hasadına başladı.
"Bu senenin verimi şimdilik iyi gidiyor"
İHA'nın haberine göre; Batman'dan gelen arıcı Harun Akbay, "Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı eteklerinde bal sağımına başladık. Bu senenin verimi şimdilik iyi gidiyor.
Böyle devam eder inşallah. Şu an 2 bin 300 rakımdayız. Gelecek sene daha iyi olur inşallah." dedi.