Şüpheleriniz gerçek olabilir! İşte aldatan erkekleri ele veren davranışlar

Aldatıldığından şüphelenmek, ilişkiyi yıpratan bir süreçtir ve her iki tarafa da yıpratır. Ancak bazı ipuçları sayesinde aldatılıp aldatılmadığınızı anlamanız mümkün. İşte aldatan erkek davranışları…

Ömür boyunca ya da bir ilişkide bulundukları süre zarfında birine sadık kalmak, bazı erkekler için oldukça zorlayıcı bir durum olabiliyor.

Genellikle aldatan erkeklere ''Neden aldattınız?'' diye sorulduğunda alınan cevap, ya ''Bir ömür aynı kadınla geçmez'' ya da ''Bana ve ihtiyaçlarıma karşı çok ilgisizdi'' oluyor.

Sevgilinizin veya eşinizin ani değişimleri nedeniyle veya yakaladığınız birkaç ipucu yüzünden aldatıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz.

Ancak bazen sezgilerin yanıltıcı olabildiğini ve ilişkide hissedilen sorunun bambaşka bir nedenden kaynaklanabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var.

Psikolog ve İlişki Uzmanı Dr. Becky Spelman, aldatan erkeklerin bazı ortak hareketlerde bulunduğunu belirtiyor. Uzman Dr. Spelman, bazı ipuçlar sayesinde aldatılıp aldatılmadığınızı anlayabileceğinizi söylüyor.

Peki aldatılıp aldatılmadığınızı nasıl anlarsınız? İşte soru işaretlerine cevap olabilecek davranışlar...

ALDATAN ERKEKLERİ ELE VEREN DAVRANIŞLAR

İçinizdeki şüphenin giderilmesi adına Psikolog ve İlişki Uzmanı Dr. Spelman, çalışmaları sonucunda aldatan erkeklerde görülen bazı davranışları listeledi.

"Bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmek çoğu kadın için genellikle ilk işarettir." diyen Dr. Spelman, "Kuşkusuz sezgi, sevgilinizin aslında yanlış bir şey yaptığının kanıtı değildir. Ancak bir şeylerin tam olarak doğru gitmediğini hissedersiniz. Çoğu zaman bu durumlarda, bilinçaltınızda diğer işaretlerden bazılarını fark etmişsinizdir." ifadelerini kullandı.

SUÇLAMA EĞİLİMİ ARTIYOR

Aldatan erkek davranışları arasında sık karşılaşılan durumlardan biri de aldatan tarafın kendi vicdanını rahatlatmak için karşı tarafta sürekli olarak bir suç bulma eğiliminde olmasıdır.

"O böyle olmasa ben böyle yapmazdım ki... "

Aldatan erkekler, davranışlarını kendi zihinlerinde rasyonelleştirme eğilimindedir. Bunu yapmanın yolu ise suçu karşı tarafa yüklemekten geçer.

Evlendikleri zamanki gibi görünmediğinizi veya yatak odasında yeterince maceracı olmadığınızı ya da sizin için yaptıkları tüm harika şeyleri takdir etmediğinizi düşünmeye başlayabilirler. Burada amaç, yaptıklarını kendi içlerinde resmileştirme ve masumlaştırma çabasıdır.

Çoğu zaman, aldatmaya yönelik içsel gerekçeleri dışarı sızar ve size ve ilişkinize karşı yargılayıcı davranırlar. Birdenbire yaptığınız hiçbir şey doğru değilmiş gibi görünüyorsa veya eskiden eşinizi rahatsız etmeyen şeyler aniden oluyorsa ya da sizden uzaklaşıyormuşsunuz gibi görünüyorsa, bu güçlü bir aldatma belirtisi olabilir.

İLETİŞİM ARAÇLARI SAKLANMAYA BAŞLAR

Aldatan erkek belirtileri arasında en yaygın olanı, iletişim araçlarına şifre gelmesidir. İlişkilerde her iki tarafında biraz özel alana sahip olması iyidir. Telefonların sık sık kurcalanması her iki tarafı da gereksiz yıpratabilir ancak ilişkinizde bu konuda ekstra bir hassasiyet fark ederseniz bu, sizden sakladığı bir şeyler olduğuna dair net bir ipucudur.

Aldatan erkek, telefonunu ve bilgisayarlarını eskisinden daha sık kullanma ve sanki hayatları buna bağlıymış gibi koruma eğilimindedir.

Partnerinizin telefonu ve dizüstü bilgisayarı daha önce hiç parola gerektirmediyse ve şimdi istiyorsa veya telefonunu duş aldığında bile banyoya götürüyorsa, telefonuna sahip olmaktan asla vazgeçmiyorsa bu iyiye işaret değildir.

Partnerinizin telefonunu gözden geçirmeyi sorarsanız ve hayır derlerse, bu da bir problemdir.

CİNSELLİKTE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIR

İlişkinizdeki cinsel aktivitenin hem azalması hem de artması, aldatan erkek belirtisi olabilir.

Partneriniz başka birine odaklandığı için daha az cinsel ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Ancak bunun tam tersi de mümkündür; eşiniz sizi aldattığını örtbas etmek için daha fazla seks isteyebilir.

Aynı şekilde cinsel ilişki şeklinizde, ahenginizin değişmesi veya yeni şeylerin eklenmesi gibi bazı ufak değişiklikler fark edebilirsiniz. Uzun zamandır süregelen alışkanlıklarınızdaki ani farklılıklar kötüye işaret olabilir.

ULAŞILABİLİRLİK SORUNLARI YAŞANIR

Aldatan erkek belirtilerinden biri de ulaşılabilirlik sorunudur. Eskiden her daim rahatlıkla ulaşabildiğiniz eşiniz, artık telefonları anında açamaz olur.

Partneriniz sizi aldatıyorsa, bazı günler ya da zamanlar aramalarınıza ve mesajlarınıza cevap verme olasılıkları daha düşüktür.

Sanki bir toplantıdaymış, araba kullanıyormuş, bir "ölü bölgede"ymiş veya temasa geçmeye çalıştığınızı bilmiyormuş gibi bahaneler duyabilirsiniz.

Geç saatlere kadar çalışırken veya bir iş gezisinde eşinize ulaşılamıyorsa, bu kötüye işarettir.

PLANLARDAKİ ANİ DEĞİŞİKLİKLER ARTAR

Bir zamanlar hiç geç saatlere kadar çalışmayan sevgiliniz, birdenbire geç saate kadar çalışmaya başlarsa ve bu giderek sıklaşırsa, yalan söylüyor olabilir.

Eşiniz hiçbir iş gezisine çıkmamışsa ve aniden iş için seyahat etme ihtiyacı hissederse, bu bir ilişki partneriyle hafta sonu kaçamağı yaptıklarının bir işareti olabilir.

Patlak lastikler, bitmiş piller, trafik sıkışıklığı, spor salonunda fazladan zaman geçirmek ve buna benzer geç kalma ya da gelmeme bahaneleri de sadakatsizliğin habercisi olabilir.

DUYGUSAL YAKINLIKTA DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIR

Hiçbir ilişki ilk aylardaki kadar yoğun olmaz. Ancak bununla birlikte, sırlarımız, arzularımız ve hayatımızın diğer önemli yönleri konusunda birbirimize güvenmeyi öğrenerek zamanla güvenli bir şekilde bağ kurulur. Bu süreç, duygusal yakınlık oluşturma olarak bilinir.

Aldatan erkeklerin duygu durumlarında sıklıkla değişiklikler yaşanabilir. Özellikle aldatmayı alışkanlık haline getirmemiş olan kişiler, duygusal çalkantılara daha yatkındır.

Size aniden çok yüksek bir sevgi gösterisinde bulunması, öbür tarafta işlerin ters gittiğini ya da kendini kötü hissettiğini gösterebilir ya da yine tam tersi şekilde duygusal anlamda uzaklaşmaya başlamak da oldukça sık karşılaşılan bir aldatma belirtisidir.

Duygusal olarak savunmasız ve samimi olmanızı istemiyor gibi görünüyorsa, bu, odaklarının değiştiğinin güçlü bir göstergesidir.

DAHA FAZLA HARCAMA YAPMAYA BAŞLAR

Aldatma paraya mal olur: hediyeler, geziler, şarap ve akşam yemekleri, otel odaları ve benzeri… Aldatmanın maliyeti çok hızlı bir şekilde artabilir. Nadiren veya hiç gitmediğiniz yerlerden para çekme veya satın alma kanıtı görürseniz, bu iyiye işaret değildir.

Eşinizin kredi kartlarında tuhaf masraflar varsa veya sizin ya da eşinizin banka hesaplarında, emeklilik hesaplarında, yatırım hesaplarında bulunan para aniden azalmışsa, bu olası bir aldatma işaretidir.

GÜNLÜK RUTİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIR

Görünüşte sebepsiz yere günlük rutinini değiştirmeye mi başladı?

Belki asıl işi değişmedi ama sabah erkenden yola çıkıyor ve daha geç dönüyorsa daha önce yapmadığı şekilde günlük rutinlerinde bazı değişiklikler fark ediyorsanız, bu iyiye işaret değildir.

BİRLİKTE YAPILAN AKTİVİTELER AZALIR

Aldatan erkek belirtilerinden biri de birlikte yapılan aktivitelerin azalmasıdır. Arkadaşlarıyla yapılan planlara davet edilmemeye başlayabilirsiniz. "Erkek erkeğe" yapılan planlarda artış olur ve nedense siz isteseniz bile davet edilmezsiniz.

İş yemeklerine sizsiz gitmeye başlayabilir. Her zaman yaptığınız hafta sonu kahvaltılarınız ani iş planları nedeniyle ertelenir.

FAZLA İYİ DAVRANMAYA BAŞLAYABİLİR

Aldattığını ve suçlu hissettiğini gösteren işaretlerden biri de sizin üzerinize çok daha fazla düşmesidir. Suçunu bertaraf etmek isteyen çoğu erkek, eşinin durumu anlamaması için onu daha fazla mutlu etmeye çalışır.

Sizinle ilgilenmek için normalden daha fazla zaman harcamaya başlar. Belki beklenmedik bir şekilde size hediyeler alır veya çocuklara normalden daha fazla bakmaya başlar.

Hatta evde daha fazlasını yapmaya, ütü yapmaya, çamaşır yıkamaya başlayabilir. Bu evde olduğu süreyi en etkili şekilde geçirerek sizi rahat ettirme çabasından kaynaklanabilir.

ALDATMA HAKKINDAKİ SORULARI YANITLAMAKTAN KAÇINIR

Eşiniz sizi aldatıyorsa, dünyada yapmak istedikleri en son şey bunu sizinle konuşmaktır. Bu nedenle, bu konuyu konuşmak istediğinizde, saptırmaya ve kaçınmaya çalışabilirler.

Kısacası, partneriniz sizi başka bir konuya yönlendirmek için mümkün olan her şeyi yapacak ya da düşündükleriniz ve hissettikleriniz için suçu size atacaktır.