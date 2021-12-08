Euro
15.6078
0.37%
Dolar
13.7584
0.52%
Altın
789.21
0.56%
Borsa
2.037
1.63%
Bitcoin
696.188
-1.38%
BTXN Coin
44.39
-6.01%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin'i kızıla çevirdi

    Mardin'de yaşayan vatandaşlar, Suriye üzerinden gelen toz bulutuyla zor anlar yaşadı. Tozdan korunmak isteyenler, maske ile ağız ve burunlarını kapattı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin'i kızıla çevirdi

    Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Mardin'de kızıl havaya neden oldu.

    Kenti kızıla boyayan toz bulutunu görenler, ağız ve burunlarını maske ile kapatmaya çalıştı.

    Kendilerini tozdan korumaya çalışanlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı.

    DIŞARI ÇIKMAMA UYARISI YAPILDI

    Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların toz bulutu süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

    Suriye den gelen toz bulutu, Mardin i kızıla çevirdi #1

    Suriye den gelen toz bulutu, Mardin i kızıla çevirdi #2

    Suriye den gelen toz bulutu, Mardin i kızıla çevirdi #3

    Suriye den gelen toz bulutu, Mardin i kızıla çevirdi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir