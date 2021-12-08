- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin'i kızıla çevirdi
Suriye'den gelen toz bulutu, Mardin'i kızıla çevirdi
Mardin'de yaşayan vatandaşlar, Suriye üzerinden gelen toz bulutuyla zor anlar yaşadı. Tozdan korunmak isteyenler, maske ile ağız ve burunlarını kapattı.
- DHA
- 08.12.2021 - 17:13
- Güncelleme : 08.12.2021 - 17:20
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Mardin'de kızıl havaya neden oldu.
Kenti kızıla boyayan toz bulutunu görenler, ağız ve burunlarını maske ile kapatmaya çalıştı.
Kendilerini tozdan korumaya çalışanlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı.
DIŞARI ÇIKMAMA UYARISI YAPILDI
Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların toz bulutu süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.