Suriye'den Akdeniz'e sızan petrolü 2 Türk gemisi temizliyor

Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizleme çalışmalarında Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi, müdahale çalışmalarına devam etti.

Suriye'nin Banyas kentindeki bir rafineride geçen hafta oluşan petrol sızıntısı, birçok sorunu beraberinde getirmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı tehdidine karşı Nene Hatun Acil Müdahale gemisi ile birlikte Seyit Onbaşı Yakıt Toplama gemisi de Samandağ bölgesinde devriye, önlem ve müdahale çalışmalarına katıldı.

PETROLÜN DENİZDE İLERLEMESİ ENGELLENDİ

Nene Hatun Gemisi İskenderun körfez girişi ve bölgede kirlilik temizleme çalışmalarına devam ederken, Seyit Onbaşı Gemisi de Çevlik'ten Suriye sınırına kadar güney yönlü kontrol çalışmasını tamamladı.