Suriye'de çıkan iç savaşta eşini kaybeden Fatma Alluş, "İşi öğrenip evime ekmek götürmek ve çocuğumun tedavisini yaptırabilmek için çalışıyorum" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ve Suriye'de çıkan iç savaş nedeniyle eşlerini kaybeden kadınlar, hayata tutunabilmek için meslek öğrenmeye çalışıyor.

Çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye göç eden Suriyeli kadınlar, kimseye muhtaç olmadan yaşamayı hedefliyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM ALIYORLAR

Açılan kurslara katılan kadınlar, terzilik başta olmak üzere, kimisi telefon tamircisi kimisi de Türkçe öğrenerek tercümanlık yapmayı amaçlıyor.

İç savaş mağdurları kadınlar, Reyhanlı'da kurulan Tıp Eğitim Derneği'nde meslek kurslarına katılıyor.

Derneği yetkilileri, hayırsever işadamlarından gelen gelen desteklerle Suriye'deki iç savaştan etkilenen savaş mağduru kadınlara ve şehit eşlerine kimseye muhtaç olmamaları adına ücretsiz eğitim verdiklerini dile getiriyor.

Suriyeli kadınlar, Türkiye'de hayata tutunmaya çalışıyor VİDEO

"KİMSEM YOK"

Terzilik kursuna katılan Fatma Alluş, çocuğunun tedavisi için paraya ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Benim kimsem olmadığından çocuğumla birlikte geliyorum kursa.

Çalışmamın sebebi işi öğrenip evime ekmek götürebilmek ve çocuğumun tedavisi için para toplamak amacıyla çalışıyorum" dedi.

Aynı merkezde Suriye'deki iç savaşta elini, bacağını ve gözünü kaybeden kadınlara fizik tedavi hizmeti de sunuluyor.





"ŞARAPNEL PARÇALARI BANA İSABET ETTİ"

Evinde oturduğu yerde Suriye'de Esad rejiminin hedefi olan, Sibe Kassum, "Hama kentinde oturuyorduk. Esad rejimi bize helikopterden fıçı bombası attı ve şarapnel parçaları bana isabet etti.

Belden aşağım felç oldum. Ondan sonra beni Türkiye'ye gönderdiler, çok şükür şimdi çok iyiyim ve artık yürüyebiliyorum" diye konuştu.



