Suriye'ye sınır komşusu Kilis'te 29 Ekim coşkusu

Valilik binası önünde 29 Ekim çoşku içinde kutlandı. Öğrencilerin gösterileri ve sporcuların hazırladığı sunumlar etkinlik içinde yer alınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Türkiye'nin dört bir yanında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kilis halkına renkli anlar yaşattı ve çocuklar tarafından Cumhuriyet çoşkuyla kutlandı.

Bu yıl ki kutlamanın önceki yıllara kıyasla daha kalabalık bir şekilde geçtiği ve yoğun katılımların olduğu etkinlikte kutlamaya gelen kişiler tarafından resmi geçit töreni ayakta alkışlandı.

Etkinlikler meydanda devam etti

Valilik önünde gerçekleşen programın sona ermesinin ardından Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe geçildi.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Kilis Valisi Recep Soytürk yaptığı konuşmada, "19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelenin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde 'Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.' diyerek ilan ettiği, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Şanlı tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturduğu gibi, azmin, kararlılığın, fedakârlığın, birlik beraberlik ve egemenliğin sembolü olmuş, Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza ivme kazandırmıştır. Bu itibarla, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olan Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümü gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz, coşkusunu en derin duygularla yaşadığımız bu günlerde, inanıyoruz ki; hem Cumhuriyet değerlerimizin bütünlüğü hem de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hareket etme gayretimiz her türlü zorluğun ve zorbalığın üstesinden gelinmesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.





Halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliğinde, halk oyunları gösterisinden sonrasında Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünde spor branşlarındaki çocuklar gösterilerini yaptı.





Düzenlenen etkinlikte hediyeler verildi

Çocuklar için yapılan yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

İHA'nın haberine göre, 1’inci Hudut Alay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Hareket Timleri ile araçlarının geçişi sırasında duygu dolu anlar yaşanırken ayakta alkışlandı.



