Sürprizi içinde: Kemalpaşalı fincan tatlısı

Gelinim Mutfakta programının bugünkü menüsünde yer alan Kemalpaşalı fincan tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. İşte, enfes yumuşacık lokum tadında Kemalpaşalı fincan tatlısı..

Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.

Bugünkü menüde yer alan Kemalpaşalı fincan tatlısı tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Seyirciler, Kemalpaşalı fincan tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırıyor.

En hafif şerbetli tatlılardan olan Kemalpaşalı fincan tatlısı, tatlıda şerbet sevemeyenler için ideal bir tarif..

İşte Gelinim Mutfakta Kemalpaşalı fincan tatlısı tarifi..

KEMALPAŞALI FİNCAN TATLISI MALZEMELERİ

Muhallebi için:

7 su bardağı süt

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

7 yemek kaşığı şeker (yarım su bardağından biraz fazla)

2 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağI

1 paket kemal paşa tatlısı, üzerinde yazan ölçüye göre su ve şeker (yaklaşık 15 adet)

Üzeri için:

1 su bardağı kadar hindistan cevizi

KEMALPAŞALI FİNCAN TATLISI YAPILIŞI

İlk olarak Kemalpaşa tatlısını paketin üzerinde yazan ölçülere göre pişirin.

Muhallebi malzemelerini vanilya ve tereyağı hariç tencereye alıp karıştırarak pişirin.

Pişen muhallebiye tereyağı ve vanilyayı atıp ocaktan indirin ve iyice karıştırın.

Nescafe fincanlarını suyla ıslatın. İçinde 1 çay kaşığı kadar su bırakın böylelikle tatlınız çok daha kolay çıkacak.

Islatmış olduğumuz fincanların tabanına kepçe veya kaşık yardımıyla yaklaşık 2-3 kaşık muhallebiden dökün ve üzerine bir tane Kemalpaşa tatlısı koyun.

Üzerini kapatacak kadar bir iki kaşık daha muhallebi dökün ve bir tane daha Kemalpaşa tatlısı koyun ve sonrasında fincanı dolduracak kadar muhallebi dökün.

Fincanlar ılıdıktan sonra buzdolabına kaldırın ve 1-2 saat soğuyup dinlenmeye bırakın.

Daha sonra geniş bir tabağın içerisine Hindistan cevizini dökün.

Soğuyan tatlıları Hindistan cevizi bulunan tabağa ters çevirin ve tatlıyı fincandan çıkarın.

Son olarak da tatlıyı Hindistan cevizine bulayıp servis tabağına alın. Afiyet olsun...

NOT: Yukarıda verilen malzemeler ile 10 adet tatlı yapılmaktadır. Malzemeleri, ihtiyacınız doğrultusunda artırabilir ya da azaltabilirsiniz.